Um espetáculo de humor e música indicado para todas as idades. O Guri de Uruguaiana, acompanhado do seu fiel escudeiro, o gaúcho "Emo" Licurgo, conta causos e fala das coisas do Rio Grande de um jeito muito divertido. Entrevista o cantor Daniel Torres (que quase perde a paciência) e canta as versões do Canto Alegretense em vários ritmos. Imperdível!