Hans Teeuwen: Spiksplinter

Hans Teeuwen is terug! En hoe! Met zijn show 'Spiksplinter', met het eerste splinternieuwe materiaal sinds 5 jaar, schopt hij weer ouderwets hard tegen heilige huisjes aan. De uitermate succesvolle Spiksplinter-tour begon in maart 2011 met try-outs in Betty Asfalt en de Meervaart in Amsterdam, om via onder meer Koninklijk Theater Carré, het Circustheater, het Nieuwe Luxor en het "nieuwe" DeLaMar, in september groots af te sluiten in de Heineken Music Hall. Daarna volgden nog twee shows in het World Forum Theater speciaal voor de DVD-opnames. Snoeiharde grappen worden in Spiksplinter afgewisseld met muzikale intermezzo's, een goocheltruc en Teeuwens unieke improvisaties. Het kenmerkt de diversiteit in de nieuwe show van Hans Teeuwen die op positieve kritieken kan rekenen. Legendarisch zijn nu al de scènes Broodje Worst en Aarslikker Danny.