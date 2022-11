Not Available

German death metal/metalcore band Heaven Shall burn perform at the Summerbreeze festival in 2008. 01 - Intro 02 - Endzeit 03 - Counterweight 04 - Profane Believers 05 - Murderers Of All Murderers 06 - The Only Truth 07 - Forlorn Skies 08 - If This Is A Man 09 - The Weapon They Fear 10 - Voice Of The Voiceless 11 - Like A Thousand Suns 12 - Black Tears 13 - Behind A Wall Of Silence