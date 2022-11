Not Available

Hele Danmarks Dirch - Et skønt tilbageblik på Dirchs produktive og alsidige karriere med alle de bedste klip fra hans tid på revyscenen, i cirkus, på TV, i TV-reklamer, som sanger og filmskuespiller. Alle de kendte og elskede øjeblikke er samlet - lige fra Hoppegyngen, Mudderklirren, hans Nonsens-nummer med fingrene, Kulmulen, Kellerdirch sketches, til sangperler som "Der kommer altid en sporvogn..." og "Ja, ja, nu kommer jeg." En over to timer lang tribute til en af Danmarks største komiske talenter nogensinde - Et godt grin for hele familien Danmark.