Herman Finkers: Na De Pauze

Na een podiumstilte van zeven jaar komt Herman Finkers met een nieuwe avondvullende voorstelling: 'Na de pauze'. De manier waarop humor en ernst tot een nieuwe eenheid worden versmolten brengt bij publiek en pers enthousiaste reacties teweeg. De TV-uitzending staat geplanned voor de kerstdagen. Nu alvast thuis te beluisteren! 'Al sta je in Carré, en kom je op tv, al win je in je leven een Elfstedentocht of twee, je bent pas werkelijk en wereldwijd beroemd, als men een fuchsia naar jou vernoemt.'