Hibria - Blinded By Tokyo - Live In Japan

O Hibria continua a divulgação do álbum “Blind Ride” lançado em 2010 e que incluiu uma turnê asiática realizada em maio de 2011. Nessa turnê, o Hibria apresentou-se na Coréia do Sul, China, e Japão, onde realizou a gravação do seu primeiro DVD ao vivo na cidade de Tóquio. O DVD abrange o repertório dos 3 CDs da banda com 18 músicas executadas com maestria, e mostra toda a popularidade que o grupo conquistou na terra do sol nascente! Faixas do DVD: 1. Blind Ride 2. Nonconforming Minds 3. Shoot Me Down 4. Welcome to the Horror Show 5. Living Under Ice 6. Defying The Rules 7. Millennium Quest 8. Blinded by Fate 9. The Shelter on Fire 10. The Anger Inside 11. The Skull Collectors 12. Sea of Revenge 13. I Feel No Bliss 14. Sight of Blindness 15. Intro ( Wings of Wax ) 16. Tiger Punch 17. Steel Lord on Wheels 18. Rotten Souls