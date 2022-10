Not Available

Hiromi plays at the 'Jazz in Marciac' festival, August 4th 2010. Tracklist: 01 - I Got Rhythm [George Gershwin] (11:18) 02 - Sicilian Blue [Hiromi Uehara] (10:35) 03 - BQE [Hiromi Uehara] (09:05) 04 - Berne, Baby, Berne (*) [Louie Bellson, Remo Palmier] (05:38) 05 - Pachelbel's Canon [Johann Pachelbel, Hiromi Uehara] (09:43) 06 - Choux a la Crème [Hiromi Uehara] (08:17)