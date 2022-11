Not Available

Live concert released in 1995/09/30, with notable hits of Hironobu Kageyama at the time, like Dragon Ball Z songs CHA-LA HEAD-CHA-LA and WE GOTTA POWER 01-Kishin Doji ZENKI 02-Muteki no Kishin 03-Do! Challenge 04-Kokoro wa Tamago 05-Casshern ~fū no bohyō~ 06-Hikari no Tabi (with KUKO) 07-CHA-LA HEAD-CHA-LA 08-WE GOTTA POWER 09-WE ARE REYSOL 10-Hikari no Kodomo 11-Marugoto 12-TIME ~2036no sentaku~ (with Mitsuko Horie)