Twee beste vriendinnen verstoppen zich na sluitingstijd in een luxe warenhuis om 's nachts een schoolverslag te schrijven. De serieuze Renske wil meteen aan het verslag beginnen, terwijl de populaire Eva heel andere plannen heeft. Eva wil feesten en helemaal los gaan: alle merkkleren passen, een parfumgevecht houden en elkaar sexy opmaken met de duurste make-up. Renske is daarentegen heel netjes opgevoed en durft dat allemaal niet, maar Eva laat zich niet tegenhouden. Dan wordt Renske's grootste nachtmerrie werkelijkheid... Tijdens het smullen van de aardbeientaarten worden ze betrapt door een reusachtige nachtbewaker. Betekent dit het einde van hun nachtelijke avontuur of kunnen ze de volgende morgen toch nog ongestraft vluchten?