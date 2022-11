Horst Lichter - Sushi ist auch keine Lösung

Not Available

Ganz Deutschland befindet sich im Kochwahn, ein teurer Herd hat mittlerweile mehr Prestige als ein neues Auto. Ganz Deutschland? Nicht ganz! Denn mitten im Rheinland, im kleinen Ort Rommerskirchen, sitzt ein Mann und sagt: „NEIN!“. Kochen soll nicht „in“ sein, sondern lecker! Horst Lichter nimmt in seiner liebenswert charmanten Art kein Blatt vor den Mund und sagt es, wie es ist: Früher passten alle gängigen Gewürze in eine Gewürztrommel, heute sind die Gewürzregale im Supermarkt so groß, dass man die Erdkrümmung sieht. Heute kochst du mit Sachen, die früher in den Schweineeimer kamen - und dann auch noch Sushi … Für einen Mann, für den alles Fleisch unter 400 Gramm Carpaccio ist, ist Sushi die ultimative Beleidigung - und vor allem: Wofür braucht eine Sushibar einen Herd?