I Fichissimi

Romeo (Jerry Calà) e Felice (Diego Abatantuono), sono due ragazzi a capo di due band rivali che si sbeffeggiano di continuo. Il primo lavora con l'amico Renato (Mauro Di Francesco) in un garage dove l'avvocato Colombo (Ugo Bologna) lascia in custodia la sua Ferrari, Felice invece fornisce i fruttivendoli di Milano a bordo di un'Ape. Un giorno Romeo conosce Giulietta (Simona Mariani) in metropolitana, la ragazza fa la cassiera in un bar ed è la sorella di Felice, ma questo Romeo lo scoprirà solo dopo. Quando Felice, ad una festa mascherata, scoprirà la tresca, scoppierà il pandemonio: mentre Felice cercherà di far sposare la sorella col il proprietario del bar dove lavora (Renato Cecchetto), Romeo finirà in carcere per tentata rapina. Sarà l'avvocato Colombo a togliere dai guai Romeo durante il processo e quindi a permettergli di precipitarsi in chiesa per impedire il matrimonio della sua amata.