Il... Belpaese

Dopo otto anni trascorsi su una piattaforma petrolifera Guido Berardinelli (Paolo Villaggio) torna in Italia, trovandola immersa nel caos dei terribili anni di piombo. Con i suoi risparmi apre un negozio di orologi che non ha però il successo sperato. Inoltre è spesso bersaglio di furti e attacchi malavitosi. È proprio durante una di queste occasioni che incontra una giovane contestatrice di cui si innamora. Iniziano ad incontrarsi sporadicamente fino al giorno in cui lei decide di avere un figlio da lui. Quando Guido è sull'orlo del fallimento e sembra che il destino abbia deciso che il suo futuro sia nuovamente su una piattaforma nel Golfo Persico, l'amore per il nascituro e, in fondo, per la sua ingrata Italia gli faranno cambiare idea.