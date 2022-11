International Jazz Day Australia Concert 2019

Not Available

The 2019 All-Star Global Concert brings together a stellar lineup of international artists in Melbourne, Australia... Herbie Hancock (USA), James Morrison (Australia) John Beasley (USA), Cieavash Arian (Iran), William Barton (Australia), Brian Blade (USA), A Bu (China), Igor Butman (Russian Federation), Theo Croker (USA), Joey DeFrancesco (USA), Eli Degibri (Israel), Kurt Elling (USA), James Genus (USA), Paul Grabowsky (Australia), Antonio Hart (USA), Matthew Jodrell (Australia), Aditya Kalyanpur (India), Ledisi (USA), Jane Monheit (USA), James Muller (Australia), Eijiro Nakagawa (Japan), Mark Nightingale (United Kingdom), Jeff Parker (USA), Chico Pinheiro (Brazil), Tineke Postma (Netherlands), Eric Reed (USA), Antonio Sánchez (Mexico), Somi (USA), Ben Williams (USA), Lizz Wright (USA) and Tarek Yamani (Lebanon)