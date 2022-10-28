Invicta FC 14: Evinger vs. Kianzad

Katja Kankaanpaa "Killer Bunny" (70%) 19-8 (30%) DeAnna Bennett "The Argentine Assassin" Tonya Evinger "Triple Threat" (73%) 19-7 (27%) Pannie Kianzad Rachael Ostovich (23%) 5-17 (77%) Andrea Lee "KGB" Roxanne Modafferi "The Happy Warrior" (56%) 10-8 (44%) Mariana Morais Jinh Yu (59%) 10-7 (41%) Liz McCarthy "Lightning" Aspen Ladd (63%) 10-6 (38%) Amanda Bobby Cooper Cindy Dandois (36%) 5-9 (64%) Megan Anderson Jamie Moyle (58%) 7-5 (42%) Sharon Jacobsen JJ Aldrich (78%) 7-2 (22%) Daniela Kortmann Rachel Wiley (43%) 3-4 (57%) Felicia Spencer
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