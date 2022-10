Invicta FC 7: Honchak vs. Smith

Not Available

INVICTA FC 7 RETURNS TO KANSAS CITY, MO. DECEMBER 7, 2013 LIVE FROM THE AMERISTAR CASINO & HOTEL Barb Honchak vs. Leslie Smith (flyweight title fight) Carla Esparza vs. Claudia Gadelha (strawweight title fight) Lauren Murphy vs. Miriam Nakamoto (bantamweight title fight) Felice Herrig vs. Tecia Torres Joanne Calderwood vs. Katja Kankaanpaa Julia Budd vs. Charmaine Tweet Zoila Frausto Gurgel vs. Vanessa Porto Tonya Evinger vs. Kelly Kobold Nina Ansaroff vs. Munah Holland