Not Available

Event (UFC Fight Pass at 8 p.m. ET): Michelle Waterson vs. Yasuko Tamada Katja Kankaanpaa vs. Stephanie Eggink Ediane Gomez vs. Tonya Evinger Tara La Rosa vs. Roxanne Modafferi Michelle Ould vs. DeAnna Bennett Peggy Morgan vs. Irene Aldana Charmaine Tweet vs. Veronica Rothenhausler Ashley Cummins vs. Alexa Grasso Jodie Esquibel vs. Jinh Yu Frey Delaney Owen vs. JJ Aldrich