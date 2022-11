Not Available

Iron Maiden at Estádio do Pacaembu, São Paulo, Brazil 01. Heaven Can Wait 02. Fortunes Of War 03. Blood On The World's Hands 04. The Evil That Men Do 05. The Aftermath 06. Two Mintues To Midnight 07. Fear Of The Dark 08. The Clairvoyant 09. Iron Maiden 10. The Number Of The Beast 11. Hallowed Be Thy Name 12. The Trooper 13. Running Free