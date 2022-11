Not Available

Iron Maiden at Arena Monterrey, Monterrey, Mexico 01 - Intro 02 - Churchill's speech 03 - Aces high 04 - 2 minutes to midnight 05 - Revelations 06 - The trooper 07 - Wasted years 08 - The number of the beast 09 - Can I play with madness 10 - Rime of the ancient mariner 11 - Powerslave 12 - Heaven can wait 13 - Run to the hills 14 - Fear of the dark 15 - Iron Maiden 16 - Moonchild 17 - The clairvoyant 18 - Hallowed be thy name