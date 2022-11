Not Available

1. Intro – Churchill’s Speech 2. Aces High 3. 2 Minutes to Midnight 4. Revelations 5. The Trooper 6. Wasted Years 7. The Number of the Beast 8. Run to the Hills 9. Rime of the Ancient Mariner 10. Powerslave 11. Heaven Can Wait 12. Can I Play With Madness? 13. Fear of the Dark 14. Iron Maiden 15. Moonchild 16. The Clairvoyant 17. Hallowed Be Thy Name