The Übermovie is a more than worthy successor for Prediculous, Well...? etc. featured riders: Andre Tröltzsch, Basti Kuhn, Marco Smolla, Peter König, Chris Patsch, André Kuhlmann, Xaver Hoffmann, Christophe Schmidt, Strauss-Twins, Michi Zirngibl together with the scandinavians Fredrik Evensen, Daniel Ek, Erik Botner und HC Bergheim.