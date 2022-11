Ivete Sangalo - MTV ao Vivo

Not Available

MTV Ao Vivo é o sexto álbum - o primeiro ao vivo - da carreira solo da cantora baiana Ivete Sangalo. Foi lançado em 2004 e vendeu impressionantes 2,6 milhões de cópias em todo o Brasil e em Portugal. Rendeu à cantora seu único Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música Regional ou de Raizes Brasileiras. O CD e DVD, que comemora os 10 anos de carreira de Ivete, foi gravado no Estádio Octávio Mangabeira, a popular Fonte Nova, e recebeu mais de 80 mil pessoas no dia 21 de Dezembro de 2003. Vários artistas participaram do show, como o guitarrista Davi Moraes, marido da cantora na época; o ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, a dupla Sandy & Junior, o cantor Tatau, ex-Ara Ketu e as cantoras Daniela Mercury e Margareth Menezes.