1.GRДD - 99 2. GRДD - Път На Две 3. Hangover - Bring Me The Cure 4. Hangover - Bartender 5. Automatic Flowers - Dirty Thing \ Mario 6. Center - Parallel Defence 7. Center - Sun Delivery 8. НЕМО - Тъмен Ден 9. НЕМО - Въздух И Вода 10. Downslot - Reborn 11. Downslot - God Is War 12. 40 Days Later - Wake Up Puppet 13. 40 Days Later - Before The Gates 14. Mind Disorder - Самота 15. Mind Disorder - Hate 16. Награждаване