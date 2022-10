Jacob Tingleff - Guide Til Parforhold

Not Available

Jacob Tingleff beviser endnu engang sit talent som komiker og manuskriptforfatter, når han sætter pen på problemerne i parforholdet og får dem vredet, så de kommer ud som ren komik med stof til eftertanke. “Jacob Tingleffs Guide til Parforhold” tager udgangspunkt i parforholdets syv stadier og slår ned på de udfordringer, der opstår undervejs - magtkampe, kønsrollekonflikter, utroskab, skilsmissetanker osv. for at besvare det endegyldige spørgsmål: Hvem er de par, der når til stadie syv?... Er de virkelig lykkelige? Og i givet fald hvordan? Glæd dig til et show med meninger og jokes flettet sammen til intelligente pointer, der går rent ind hos både mænd og kvinder.