Songs performed during the concert: 1. Je marche seul 2. Répétitions 3. Nos mains 4. Petite fille 5. Encore un matin 6. Poussière 7. Je voudrais vous revoir 8. Juste après 9. En passant 10. Veiller tard 11. Flutiau et violon approximatifs 12. Et l'on n'y peut rien 13. Tournent les violons 14. Ensemble 15. On ira 16. Les choses 17. Né en 17 à Leidenstadt 18. C'est pas vrai 19. Présentation des musiciens 20. Nuit 21. Envole-moi 22. Puisque tu pars