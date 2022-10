Not Available

I 2019 har finanskrisen stadig ikke sluppet sit greb om Danmark. Især hovedstaden er plaget af forfald, og rockerbander har overtaget politiets arbejde. For at slippe af med en gæld, som truer med at koste dem livet, forsøger brødrene Jimmy og Bjarne Jensen sig som dusørjægere. Deres mål er ingen ringere end Milo, Europas mest eftersøgte storforbryder.