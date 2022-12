Not Available

Jessie J - Isle Of Wight Festival 2018 Setlist: 03:18 Do It Like a Dude 07:43 Burnin Up 09:38 Play 12:31 Domino 17:48 (Happy Birthday to Amy) 18:33 Nobody's Perfect 26:05 Stand Up 28:20 Masterpiece 33:15 Mamma Knows Best 35:18 Bang Bang 39:11 Price Tag