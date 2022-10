Not Available

Pour sauver leur bar de la faillite, Jimmy et Fifi, deux potes de banlieue, ont une illumination: faire venir la jet-set parisienne, cette caste habituee a avoir sa photo dans les magazines people. Pour reussir, ils demandent a Mike, beau gosse et comedien au chomage, d'infiltrer la jet pour se constituer un carnet d'adresses de VIP. Au milieu des stars ephemeres du show-biz, des fils a papa, des veuves de milliardaires, Mike va devenir l'incontournable prince Di Segafredi. Mais, a frequenter la jet, on risque de perdre plus que son ame.