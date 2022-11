Jewel of the Desert

Not Available

To tyve overhører delvis en samtale. De hører at en kamel har slugt en juvel – og ikke at kamelen er ørkenens juvel. De stikker af og forsøger at få fat i kamelen. Samtidig kommer to børn på besøg i byen. De er i familie med byens betjent. Betjenten vil beslaglægge kamelen, men tyvene kommer ham i forkøbet. Generalen bliver meget ked af det, da kamelen er væk. Efterhånden får generalen og børnene fundet tyvene og kamelen og så går jagten ellers i gang. © Copyright 1997-2012, Lone Hansen & Per Kjær Fredborg