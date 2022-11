Joathan Spang: Super meget Spang

Not Available

Super Meget Spang er et show klippet sammen af Jonatan Spangs stand-up startende fra stand-up.dk 2002 til showet Spark I Løgsuppen 2009. I alt 8 shows. Alt det stand-up jeg har lavet, som ikke er på Damer og Familie DVD'erne. Du får endda også et lille show helt tilbage fra '99, hvor jeg vandt DM i stand-up. 3 afsnit af stand-up.dk om bl.a. backpackere, solcentre og ht-busser. Comedy Aid 2009 fra Århus, Vejle og København. Se mig underholde eftermiddagsstive festivalgæster på Skanderborg i 2005. Plus opvarmning for Gintberg i Den Grimme Melding. Oveni alt dette får du hele showet Spark I Løgsuppen, der blev optaget i musikhuset i Århus november 2009.