Valery Gergiev conducts the London Symphony Orchestra in recorded at Barbican Hall, London in 2012. The concert opens with Brahms's Tragic Overture, Op. 81 followed by Karol Szymanowksi's Symphony No. 2, Op. 19. The concert closes with Brahms's Symphony No. 2, Op. 73. Dirección Laurent Lesperon Elenco Valery Gergiev, Karol Szymanowski, Johannes Brahms Géneros Videos musicales y conciertos Subtítulos No disponible Idiomas de audio English