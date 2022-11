Not Available

Solo live concert recorded in Brussels, April 12, 1992. Tracks: 1) On A Wedding Anniversary 2) Lie Still, Sleep Becalmed 3) Do Not Go Gentle Into That Good Night 4) The Soul of Carmen Miranda 5) Cordoba 6) Ship Of Fools 7) Leaving It Up To You 8) The Ballad Of Cable Hogue 9) Chinese Envoy 10) Fear Is A Man's Best Friend 11) Dying On The Vine 12) Heartbreak Hotel 13) Paris 1919 14) (I Keep A) Close Watch 15) Hallelujah