Jonatan Spang: Spark i Løgsuppen

Efter sidste års stort anlagte tour Jonatan Spangs Familie, har du nu chancen for at se denne i mindre rammer og i en mere traditionel form – en god klassisk stand-up klubaften. Jonatan har lyst til at vende tilbage til rødderne, inden han skal tilbage på Nørrebro Teater og lave forestillinger til foråret.Titlen, “Spark i løgsuppen”, er taget fra en udtalelse som Pia Kærsgaard kom med tidligere i år. Hun udtalte, at hun gerne ville være kulturminister og udtalte sig i den forbindelse meget kritisk om mange fremtrædende danske kunstnere.