Journey into the Depth of the Student's Soul

Small stories from a grammar school.Děj je poskládán z celé řady epizod, které během jednoho školního roku prožívají septimáni. Jejich pojítkem je příběh profesora přírodopisu Matulky, starého mládence a věčného suplenta, který si z přehnané svědomitosti ani v pokročilém věku netroufá složit tu poslední státnici. Stále se mu totiž zdá, že ještě něco nezná, a tak by snad bez diplomu odešel i do penze. Naštěstí jsou tu jeho studenti, kteří sice dávají dobráckému učiteli pěkně zabrat, ale po nezodpovědné klukovině s bouchacími kuličkami, kdy se Matulkovi udělá špatně, se kluci vzpamatují a s pomocí mladého profesora, někdejšího Matulkova žáka, připraví šlechetnou lest. Pod záminkou nákupu k doplnění školní entymologické sbírky je vylákán ke zkoušce u laskavého profesora Vondráka. (oficiální text distributora)