JQuest - MTV ao Vivo

MTV Ao Vivo - Jota Quest é um CD/DVD ao vivo gravado pela banda brasileira Jota Quest em Belo Horizonte, na Praça do Papa, nos dias 1 e 2 de maio de 2003, extraindo-se do programa MTV Ao Vivo - Jota Quest, com transmissão da MTV Brasil. Lançado em 15 de Setembro do mesmo ano, foi produzido por Liminha. No Brasil, foi o quinto CD mais vendido em 2007, vendendo mais de 500.000 mil cópias e sendo certificado Diamante.[1][2] A música "Do seu lado" poucos meses depois da gravação do MTV Ao Vivo, se tornou tema da novela Malhação, junto com a faixa "Só Hoje".