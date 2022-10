Not Available

Jugaadi Dot Com is an Punjabi Romantic comedy film directed by Anil Vij, Starring Nachhatar Gill, Feroz Khan, Sarb Chawla, Rana Ranbir, Komya Virk, Megha Sharma, Ghulle Shah, Bhotu Shah, Parkash Gaadu, Dr.Ranjit Riyaz, Cheeku, Babbu Gill,Honey Shergill,Vishv Dipak Trikha & Gajender Fogat.