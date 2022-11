Not Available

Die Weimarer Republik steht am Abgrund. In einem Zeltlager, in dem Schüler im Sinne der erstarkenden Nazi-Ideologie gedrillt werden, beobachtet Lehrer Rockstroh (Ulrich Mühe), wie der Schüler Heinrich um das Heimmädchen Eva wirbt. Außerdem liest er heimlich Heinrichs Tagebuch ­ und löst damit eine Katastrophe aus… Das Psychogramm überzeugt als zeitlose Anklage gegen den Opportunismus.