Jul i Mummidalen

Mummifamilien har ligget i vinterdvale i flere måneder og drømt om sol og sommer. Men så kommer en hemul på besøk – og vekker dem for å fortelle at julen er her! Men ingen i Mummifamilien har hørt om julen før. “Hvem er julen?” spør de. Ingen har tid til å fortelle dem hvem julen er, men de skjønner at de må ha både juletre og mat. Mummitrollet, Mummimamma og Mummipappa lager i stand massevis av deilig mat og pynter juletreet vidunderlig vakkert. Og så kommer det uventet noen på besøk.