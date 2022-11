Not Available

In "K3 De Wereld Rond" winnen Karen, Kristel en Kathleen een wedstrijd. In spanning wachten ze op de man die hen de prijs zal overhandigen. Hij heeft namelijk een grote verrassing bij zich: een reis rond de wereld! Maar er schuilt nog een addertje onder het gras: voordat zij hun prijs in ontvangst mogen nemen, moeten ze nog een allerlaatste opdracht vervullen. Het begin van een muzikaal avontuur?