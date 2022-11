Not Available

In K3 en het Magische Medaillon gaan de meisjes van K3 aan de slag in hun droomhuis. Wat ze niet weten, is dat er ergens in het huis een waardevol medaillon verstop zit. In dat medaillon zit een geest verscholen die al je wensen in vervulling kan laten gaan. alleen Gazpacho, een gevaarlijke boef, weet van het bestaan van het medaillon af en van de toverkracht die erin verborgen zit. Hij zal dan ook niet rusten voordat hij het medaillon in zijn bezit heeft. Kunnen Kristel, Kathleen en Karen daar een stokje voor steken?