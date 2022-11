Not Available

1. We Stay Together 2. Everyday I Love You Less and Less 3. Everything Is Average Nowadays 4. Ruffians on Parade 5. Why Do You Do It to Me? 6. Never Miss a Beat 7. Modern Way 8. Good Clean Fun 9. Hole in My Soul 10. The Angry Mob 11. I Predict a Riot 12. Parachute 13. Press Rewind 14. Coming Home 15. Oh My God