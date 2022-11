Kaptein Sabeltann og Skatten i Kjuttaviga

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

En dag når vesle Sunniva bader i lagunen, finner hun et gammelt skattekart ombord i vraket av Grusomme Gabriels gamle skute. Hun viser kartet til Ruben, og de bestemmer seg for å dra på skattejakt. Kartet viser nemlig hvor Grusomme Gabriels gullskatt ligger begravet i Kjuttaviga. Landkrabbene aner fred og ingen fare og gjør seg klar til å dra på skattejakt, men samtidig får sjørøverne vite om kartet og skatten. Kaptein Sabeltann og to av hans menn, Pelle Pirat og Pinky, også kalt «verdens yngste sjørøver», gjør seg klar til å slå kloa i Grusomme Gabriels skatt, og de vil gjøre alt for å få tak i den.