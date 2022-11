Not Available

A classic black and white filem from Malaysia produce in 1954. Original title: Kechewa English title: Disappointment Release: 1954 Genre: Drama Language: Malay Director: S. Ramanathan Writer: n/a Actor: Yusof Latiff, Saadiah, S. Kadarisman, Mariam, Salmah Ibrahim, A. Rahim, Salleh Kamil