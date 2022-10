Kevin Johansen: Vivo en Buenos Aires

Not Available

Vivo en Buenos Aires es un DVD (obviamos el comentario del CD, que contiene siete temas menos, por razones obvias) de interesantísima factura artística y que muestra cabalmente lo que ofrece Kevin Johansen en cada una de sus actuaciones, manteniendo el mismo espíritu incluso de aquellas series de actuaciones en lugares intimistas como Notorious hace ya casi una década. Una suerte de grandes éxitos en vivo que no admite demasiados reparos, más allá de las preferencias personales de cada uno (me anoto, total es gratis, con La procesión, Me fui pa'l Monte, No me abandones, Ni idea). Kevin Johansen tiene, en The Nada, a un combo numeroso que no solamente patea hacia el mismo arco sino que, conscientes de sus bondades y limitaciones, se la pasan entre ellos; y encontró en Liniers a un aliado no forzado que ha sabido comprender (y reflejar) con certeza para qué lado queda el arco contrario. Y todos disfrutan. Arriba y debajo del escenario.