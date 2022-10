Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

'Kidnappet' er en dansk spændingsfilm for større børn om det 11-årige adoptivbarn Simon, der rejser med sin danske mor til Kenya, hvor han er født. Simon har ikke den store interesse for sit fødeland og ville hellere være blevet i Danmark og spille fodbold. Allerede på rejsens første dag går det galt. Simon forsvinder, og hans mor beslutter at gå til medierne og udlove en dusør til den, der finder ham. I 'Kidnappet' holdes Simon fanget i Nairobis slum, og her kan det være svært at vide, hvem man kan stole på.