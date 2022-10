Not Available

Killswitch Engage performing live at the Rock AM Ring Festival in 2012, at The Nürburgring race track in Germany. Setlist: 1. Fixation on the Darkness 00:00 2. Rose of Sharyn 05:18 3. This Is Absolution 08:58 4. Life to Lifeless 12:19 5. The Arms of Sorrow 17:08 6. My Curse 20:53 7. The End of Heartache 25:03 8. My Last Serenade 30:45 9. Holy Diver 35:50