King Diamond at Vega, Copenhagen, Denmark 01) Out from the Asylumn 02) Welcome Home 03) The Invisible Guests 04) Sleepless Nights 05) The Spider`s Lullabye 06) Eye of the Witch 07) The Trial (Chambre Ardente) 08) The Graveyard 09) Waiting 10) Meet Me at Midnight 11) Trick or Treat 12) Up from the Grave 13) Abigail 14) Halloween 15) Cremation