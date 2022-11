Not Available

King Diamond at Pomona Theatre, Corona, California 01) Out from the Asylumn 02) Welcome Home 03) The Invisible Guests 04) The Spider`s Lullabye 05) Sleepless Nights 06) Eye of the Witch 07) The Trial (Chambre Ardente) 08) The Candle 09) Up from the Grave 10) The Family Ghost 11) Louisiana Darkness [tape] 12) Voodoo 13) One Down Two to Go 14) Sarah's Night 15) The Exorcist 16) Unclean Spirits [tape] 17) Abigail 18) Halloween 19) Come to the Sabbath