Setlist 1. Earthquaker 2. Revolt! 3. King Hiss (feat. Bart Govers from Fleddy Melculy) 4. Black Wolf 5. Kilmister (feat. Dennis Van Der Auwera from Tangled Horns) 6. GTWHR (feat. Dennis Van Der Auwera from Tangled Horns) 7. Mastosaurus 8. Butcher 9. Snakeskin (feat. Jens De Vos from Off The Cross) 10. Homeland