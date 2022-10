Not Available

Broadcasted by MTV World Stage. Kings of Leon performing live at O2 World, Hamburg, on December 8th, 2010. Setlist: 1. Crawl 2. Molly's Chambers 3. Radioactive 4. Fans 5. Mary 6. Wasted Time 7. The Immortals 8. Notion 9. The End 10. No Money 11. Four Kicks 12. Pyro 13. On Call 14. Birthday (Premiere: First time ever) 15. Back Down South 16. Manhattan 17. Knocked Up 18. Use Somebody 19. Closer 20. Sex on Fire 21. Black Thumbnail