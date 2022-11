Not Available

Full live show shot at Hammersmith Apollo 2007 includes tracks from Because Of The Times and classics from the KOL catalogue. 1.Black Thumbnail 2.Taper Jean Girl 3.King of the Rodeo 4.My Party 5.Fans 6.Soft 7.Arizona 8.Molly's Chambers 9.The Bucket 10.Milk 11.Four Kicks 12.On Call 13.California Waiting 14.Spiral Staircase 15.Trani Encore: 16.McFearless 17.Charmer 18.Slow Night, So Long